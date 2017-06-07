ImageCMS 4.12 сайт http://panda-baby.com.ua/ Требуется без psd исходника! - добавить в шапку еще 3 номера телефона, - изменить цвет горизонтального меню
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Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема: Лидогенерация (привлечении клиентов из интернета)Срок: 1-2 дняСтоимость: 2500 руб.Приоритет будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсуждаем с кандидатами.
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