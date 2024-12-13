Нарисовать дизайн лендинга по созданию сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Необходимо нарисовать одностраничный лендинг для студии по созданию сайтов, необходима мобильная/планшетная версия.

К вниманию исполнителей, никаких предоплат не будет, оплата только после полного завершения работы!

Дизайн лендингов
5 месяцев назад
devarticus123
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