Необходим дизайнер для создания стильного оформления сайта. Бюджет на проект составляет 15-20К. Ожидается качественная работа и креативный подход к дизайну.
Нарисовать дизайн лендинга по созданию сайтов
Необходимо нарисовать одностраничный лендинг для студии по созданию сайтов, необходима мобильная/планшетная версия.
К вниманию исполнителей, никаких предоплат не будет, оплата только после полного завершения работы!
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