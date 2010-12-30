Нарисовать дизайн по макетам в PSD

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок418 просмотров

Нужно отрисовать сайт в PSD по наброскам. Элегантный строгий стиль.

Надо нарисовать главную и 3 внутренних.

Подробнее в ТЗ.

К исполнителю обязательное требование - наличие положительных отзывов.

Работа без предоплаты. Первый платеж после макета главной.

14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня
Ирина, спасибо за приятное, оперативное и высокопрофессиональное сотрудничество. Будем работать еще! С уважением, ИК
Прекрасное деловое сотрудничество, четкое комментирование этапов работы. Оплата без задержек. надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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