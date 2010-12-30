Имеется дизайн сайта в псд. Нужно кое что переделать. Доработок много. Если понравится работа, предложу разработку внутренней. Пожалуйста, оставляйте свои цены в тендер. Заявки в тендере скрыты.
Нарисовать дизайн по макетам в PSD
Нужно отрисовать сайт в PSD по наброскам. Элегантный строгий стиль.
Надо нарисовать главную и 3 внутренних.
Подробнее в ТЗ.
К исполнителю обязательное требование - наличие положительных отзывов.
Работа без предоплаты. Первый платеж после макета главной.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен интересный, оригинальный дизайн сайта мультяшной тематики. С присутствием зверюшек и элементов компа - проводов, мышки и т.д. Подробности - исполнителю Бюджет - 1500 WMR Цена фиксированная, кого не устраивает - просьба ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание Темы для Вордпресса из PSD Заказчика Оплата VISA, MASTERCARD ПредпочтительноДизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
В заявке (скрыты от других пользователей) указывайте, пожалуйста, Ваши расценки и ссылки на портфолио (желательно дизайн порталов). Требования: Местоположение – Россия. Форма оплаты – ТОЛЬКО безналичный расчет.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Подобрать шаблон из паблика dle,убрать всё лишнее, доработать, поставить на него шапку флэш(есть)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $55
Надо сделать редизайн главной страницы сайта www.incomsystem33.ru. Дизайн сайта желательно в psd.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Без предоплаты. пишите у кого есть время и знание фотошопа. нужно пеерисовать с готового по слоям!! только фотошоп. 100 файлов в псд 4000 руб срок месяц!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен дизайн новогодней странички- поздравлялки. На странице предполагается фото поздравителя, текст и необычный и интересный дизайн фото есть, текст тоже, от вас - дизайн Указываем цену и срокиДизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
http://vkcap.ru – плохой дизайн! www.seosprint.net – хороший дизайн! Скрипт на обоих сайтах одинаковый! Хочу, что бы у vkcap.ru был тоже хороший дизайн, причём точно такой-же, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 3-4 картинки на главную сайта. размер 980 на 270 изображение складов с запчастями и тд Подробнее в личку.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад