Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок251 просмотр

Добрый день, необходимо нарисовать дизайн сайта в фотошопе это (страницы, текст), пример: http://groupon.ru

Цветовую гамму вышлем. Сколько будет стоить страница?

13 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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