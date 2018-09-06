Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки320 просмотров

Здравствуйте, требуется нарисовать дизайн сайта.

2 страницы

Главная и страница компании

Рисуем под сетку bootstrap 4, прототип есть, примеры сайтов что нравятся - есть.

Тематика финансовая

Предлагайте вилку цен и сроков. 

Дополнительная информация - в личку. 

Bootstrap
7 лет назад
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена на отлично. Владимир сразу понял что нам нужно, видно что внимательно прочитал ТЗ и изучил нашу сферу деятельности. Дизайн был готов буквально за неделю, доработок минимум. PSD файл - хорош. То есть видно что Владимир профессионал делает всё быстро и качественно. Слышит заказчика и внимательно изучает техническое задание. Рекомендую! Ну и мы естественно будем с ним дальше сотрудничать
Спасибо за проект! Сергей максимально четко поставил задачу по сайту и получил максимально быстро четкий результат. Моментальная оплата и приятные впечатления. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайту

    Технічне завдання по заданим параметрам. Потребує детального обговорення з точки зору концепції. Тематика дизайну прив’язана тільки до послуг, які будуть надаватись та фантазії виконавця (галузь: систем безпеки та контролю доступу, мережі, ...

    Drupal
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн лендинга

    https://neurocrm.ru/bitrix24.html есть лендинг Нужно сделать редизайн Используя другие цветовые решения, дизайн кнопок и прочего вот такие решения примерно, естественно с изменениями хотелось бы видеть https://colorlib.com/demo?theme=ca-app Результат ...

    HTML
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрации для лендинга

    $120

    Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет на инфо сайт

    Добрый День  Ищу дизайнера с опытом работы над информационными сайтами ТЗ можно прочесть здесь https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit  Готов ответить на все вопросы - пишите

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой макет для сайта психолога

    Добрый День  Данный заказ прекрасно подойдет для начинающих специалистов  Нужно отрисовать 3 страницы (главная, рубрика, запись) Шапка сайта:  - Логотип (знак психологии, на фотостоках легко ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна лендинга

    $45

    Требуется создать дизайн лендинга по теме "Дизайн интерьеров" Срок выполнения до 24.08 до 12.00 по Мск. Дизайн должен быть представлен в формате .PSD  Стоимость: 3000 руб. Важно! ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта транспортной компании

    Ищем дизайнера.  Обязательно:  - знание основных тенденций веб-сферы и умение работать с ними;  - знание типографики и умение работать со шрифтами;  - умение создать максимально индивидуальный дизайн, без шаблонных ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress

    Приветствую Нужно нарисовать адаптивный блочный дизайн для сайта под Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и не ...

    WordPress
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка главной страницы сайта и второстепенных.

    Ищу качественных разработчиков по разработке главной страницы сайта и второстепенных! Второстепенные - это дополнительные иконки на сайте, такие как: о компании, как мы работаем, цены на продукт, наши специалисты и тд. Вот пример:

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад