Нарисовать дизайн сайта

Работа выполнена на отлично. Владимир сразу понял что нам нужно, видно что внимательно прочитал ТЗ и изучил нашу сферу деятельности. Дизайн был готов буквально за неделю, доработок минимум. PSD файл - хорош. То есть видно что Владимир профессионал делает всё быстро и качественно. Слышит заказчика и внимательно изучает техническое задание. Рекомендую! Ну и мы естественно будем с ним дальше сотрудничать