Нарисовать дизайн, сделать рабочий шаблон ShopCMS

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно: - Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки придется изменить). Здесь я особо ничем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика магазин автозапчасти Мицубиси нужно сделать симпатичный но не очень перегруженный дизайн чтобы легко читался прайс.
(хотелось бы узнать расценки и посмотреть портфолио тех кто работает этим движком )
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Необходимо создать уникальный дизайн главной страницы магазина , в магазине будет продаваться один товар.. Информация на странице:фото галлерея, анимационный обзор товара. Кнопки : оплата,доставка,купить, контактные данные магазина. Дизайн должен быть полностью уникальным, с расположением кнопок и ...Закрыт12 лет назад
Нужно сделать уникальным стандартный дизайн форума Xenforo или IPB, подобрать другие цвета под дизайн существующего сайта. Дизайн минимальный, но стильный + векторный значок, что в начале темы ставится. Ограничений по бюджету нет, но в пределах ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день, В связи с открытием проекта ищем дизайнера для создание одной, небольшой страницы. Главное требование чтобы страница была не большой по высоте (т.к, будет только этот контент) и без использования jquery и т.д скриптов - чтобы ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание дизайна страницы регистрации для социальной сети, дизайн должен быть выполнен в *PSD макетеЗавершен12 лет назад
Нужно не много отредактировать шаблон DLE, а если быть конкретней то смотрите рисунок! Чем ниже будет цена тем больше вероятность что я буду работать с вами!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт детально : 1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/ 2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/ 3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/ 4.шапка как http://www.shop.mts.ru/ по верту 1.каталог в 2 вариантах 2.страница лота в 2 вар по шаблону делаем ...Закрыт12 лет назад
- $50
Есть исходное изображение и образец требуемого формата. Необходимо переделать.Завершен12 лет назад
Нужен дизайн сайта, деятельность: изготовления рубленых домов и бань из карельского леса. Нужен, красивый, ненавязчивый, аккуратный, гармоничный дизайн без излишеств. Готова выслать ТЗ. Прошу указать цену и сроки.Закрыт12 лет назад
- $100
Красивый качественный оригинальный стильный дизайн сайта компании, занимающейся металлопрокатом (трубы, швеллер) и транспортными услугами. Если есть достойные идеи, пишите. Оплата нал/безнал, документы обязательны (Россия)Завершен12 лет назад