Нарисовать фильтры на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок196 просмотров

Сейчас есть фильтры на сайте, но они не полные, нужно добавить некоторые критерии и сделать так, чтобы они лаконично вписывались в структуру сайта. Исходники есть. Нужно просто добавить в них новые элементы для верстки. Подробнее в скайпе.

7 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
$8
1 день
Марина отличный специалист, сделала все с минимальными уточнениями с моей стороны. Сроки кратчайшие. Будем сотрудничать дальше.
Вежливый, адекватный Заказчик, очень приятное и лёгкое сотрудничество. Оплата моментальная. Всем рекомендую для работы!

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад