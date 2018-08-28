Нарисовать фильтры на сайте

Сейчас есть фильтры на сайте, но они не полные, нужно добавить некоторые критерии и сделать так, чтобы они лаконично вписывались в структуру сайта. Исходники есть. Нужно просто добавить в них новые элементы для верстки. Подробнее в скайпе.