Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие! С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать главную страницу компьютерного магазина.
для знающего человека на час работы.
бюджет маленький, но и работы не много.
кто за сколько сделает?
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