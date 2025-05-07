Нарисовать главную страницу лэндинга в Figma

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Добрый день!

Необходимо нарисовать страницу для сайта турагентства по продаже конкретных отелей

Стиль строго отели Rixos https://www.rixos.com

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