Нарисовать и сверстать простой дизайн сайта-визит.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок241 просмотр

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта-визитки (натягивать на cms не нужно).

Направление: гостиница.

По возможности нужна валидная и кроссбраузерная верстка. Если возможны проблемы с валидацией верстки, то тоже рассмотрю данные предложения. Но просьба указывать, что нет гарантии валидной верстки.

В шаблоне должны быть такие элементы как: теги

,

,
  • .

    Будет присутствовать таблица (с ценами).

    Форма заявки бронирования.

    Интересует более бюджетное исполнение задания.

    В заявке прошу указывать цену и сроки выполнения.

    Более подробное ТЗ - исполнителю.

    • 14 лет назад
    closeca
    37 лет
    16 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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