Необходим квалифицированный, творческий дизайнер для разработки сайта для поиска и бронирования отелей. Сайт не сложный, 6-7 основных страниц. Необходимые требования к работнику: - креативность - знание и умение использовать ...
Нарисовать и сверстать простой дизайн сайта-визит.
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта-визитки (натягивать на cms не нужно).
Направление: гостиница.
По возможности нужна валидная и кроссбраузерная верстка. Если возможны проблемы с валидацией верстки, то тоже рассмотрю данные предложения. Но просьба указывать, что нет гарантии валидной верстки.
В шаблоне должны быть такие элементы как: теги,
,
Будет присутствовать таблица (с ценами).
Форма заявки бронирования.
Интересует более бюджетное исполнение задания.
В заявке прошу указывать цену и сроки выполнения.
Более подробное ТЗ - исполнителю.
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