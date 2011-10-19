Нарисовать и сверстать простой дизайн сайта-визит.

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта-визитки (натягивать на cms не нужно).

Направление: гостиница.

По возможности нужна валидная и кроссбраузерная верстка. Если возможны проблемы с валидацией верстки, то тоже рассмотрю данные предложения. Но просьба указывать, что нет гарантии валидной верстки.

В шаблоне должны быть такие элементы как: теги

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