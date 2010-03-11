Нарисовать имиджевый дизайн для сайта

Всем привет.

Во вложении тех. задание сайта, выполненное в блоках каркаса. То есть как расположить главное меню, боковое меню, контентную область и т.д. вы найдете в файле word. Туда же вложен лого.

Пожелание к исполнителю - хороший опыт имиджевых "минимальных" работ. Всё должно быть минимально, но в том же время органично, нейтрально и эффектно. Здесь ваш опыт и должен вам помочь. Пример - nochnoykiev.ua. Цвета практически те же, верхнее меню будет так же анимироваться по наведению мыши.

Каркасов будет 2: главная и страница разделов. отличие только в контентной части, то есть по факту каркас 1.

Ребята, нужно отнестись к работе ответственно. Одна из тех работ, за которой в случае успешного выполнения последуют другие, потому без достойного портфолио заявки просто не буду рассматривать.