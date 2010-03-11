Нарисовать имиджевый дизайн для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки289 просмотров

Всем привет.

Во вложении тех. задание сайта, выполненное в блоках каркаса. То есть как расположить главное меню, боковое меню, контентную область и т.д. вы найдете в файле word. Туда же вложен лого.

Пожелание к исполнителю - хороший опыт имиджевых "минимальных" работ. Всё должно быть минимально, но в том же время органично, нейтрально и эффектно. Здесь ваш опыт и должен вам помочь. Пример - nochnoykiev.ua. Цвета практически те же, верхнее меню будет так же анимироваться по наведению мыши.

Каркасов будет 2: главная и страница разделов. отличие только в контентной части, то есть по факту каркас 1.

Ребята, нужно отнестись к работе ответственно. Одна из тех работ, за которой в случае успешного выполнения последуют другие, потому без достойного портфолио заявки просто не буду рассматривать.

15 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад
$200
5 дней
У дизайнера реально прокачана "думалка", нарисовал целых 3 концепции одного дизайна, причем достаточно быстро. Впечатления самые лучшие, хорошо знает своё дело и не задаёт лишних вопросов, достаточно лишь объяснить задачу. В будующем буду обязательно обращаться, всем так же рекомендую.
По истине рад был работе. Заказчик адекват. Чёткая поставка задачи. Никаких лишних вопросов. При сдаче работы - трезвая оценка и четкий список правок и дополнений. С оплатой никаких проблем - безпредоплаты, но после сдачи в срок. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Даю свою гарантию уважаемые "веблансеры". Заказчику можно полность доверять!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад

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