Требуется изготовить дизайн магазина. Готовый файл нужен в psd,сроки несколько часов на макет (наброски ) сутки + на все остальное. Вообщем сроки 2 дня. То что я хочу видеть я покажу. ...
Нарисовать имиджевый дизайн для сайта
Всем привет.
Во вложении тех. задание сайта, выполненное в блоках каркаса. То есть как расположить главное меню, боковое меню, контентную область и т.д. вы найдете в файле word. Туда же вложен лого.
Пожелание к исполнителю - хороший опыт имиджевых "минимальных" работ. Всё должно быть минимально, но в том же время органично, нейтрально и эффектно. Здесь ваш опыт и должен вам помочь. Пример - nochnoykiev.ua. Цвета практически те же, верхнее меню будет так же анимироваться по наведению мыши.
Каркасов будет 2: главная и страница разделов. отличие только в контентной части, то есть по факту каркас 1.
Ребята, нужно отнестись к работе ответственно. Одна из тех работ, за которой в случае успешного выполнения последуют другие, потому без достойного портфолио заявки просто не буду рассматривать.
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