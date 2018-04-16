Нарисовать инфографику для сайта

Доброго времени.

Необходим иллюстрированный дизайн (коллаж) для одного экрана страницы сайта (главная страница http://expert-as.ru/за место экрана «наш опыт в цифрах»).

Составная картинка строительного объекта с отдельными элемента (тематическими) для сноски на услуги. Не сильно цветастая, желательно

в общем цветовом стиле сайта.

Пример https://www.indeks.ru/about/spisok-uslug-ekspertnogo-tsentra-indeks.php

Услуги с примером схожие, перечень ниже.

Предлагаю взять за основу здание (строительный объект) идобавить смысловые элементы, можно добавить рядом смысловые объекты, например

есть услуга Разработка ППР и ТК – поставить строительный кран и на него сделать

сноску.

По каждой услуге дам комментарии и предложения, с чем еелучше ассоциировать.

Несмотря на большой перечень услуг, все логично и понятно,приму непосредственное участие и все расскажу.

Элементы объекта должны максимально интуитивно даватьсмысловую нагрузку на тип оказываемой услуги. Например: экспертиза фундамента –

сноска на элемент фундамента. Функции технадзора – инженер в каске. И т.п.

Перечень сносок (услуг):

Строительно-техническая экспертиза

Судебная строительная экспертиза

Экспертиза отделочных работ

Экспертиза и обследование фундаментов

Экспертиза и обследование кровли

Экспертиза окон

Экспертиза ущерба от залива

Экспертиза стоимости СМР

Приемка квартиры от застройщика

Экспертиза систем отопления и вентиляции

Экспертиза систем водоснабжения и канализации

Обследование зданий и сооружений

Обследование перекрытий, стен и колонн

Тепловизионное обследование

Обмерные работы

Услуги авторского надзора

Услуги технадзора за строительством

Помощь в сдаче объектов в эксплуатацию

Услуги строительной лаборатории

Проектирование коттеджей и малоэтажных зданий

Проектирование конструктивных и архитектурных решений

Проектирование инженерных систем и коммуникаций

Проекты перепланировки квартир

Проекты на капитальный ремонт и реконструкцию

Предложите стоимость и сроки.

Оплата по факту.