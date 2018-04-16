Нарисовать инфографику для сайта

1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! 2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка Сроки 2 дня а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Необходим иллюстрированный дизайн (коллаж) для одного экрана страницы сайта (главная страница http://expert-as.ru/за место экрана «наш опыт в цифрах»).
Составная картинка строительного объекта с отдельными элемента (тематическими) для сноски на услуги. Не сильно цветастая, желательно
в общем цветовом стиле сайта.
Пример https://www.indeks.ru/about/spisok-uslug-ekspertnogo-tsentra-indeks.php
Услуги с примером схожие, перечень ниже.
Предлагаю взять за основу здание (строительный объект) идобавить смысловые элементы, можно добавить рядом смысловые объекты, например
есть услуга Разработка ППР и ТК – поставить строительный кран и на него сделать
сноску.
По каждой услуге дам комментарии и предложения, с чем еелучше ассоциировать.
Несмотря на большой перечень услуг, все логично и понятно,приму непосредственное участие и все расскажу.
Элементы объекта должны максимально интуитивно даватьсмысловую нагрузку на тип оказываемой услуги. Например: экспертиза фундамента –
сноска на элемент фундамента. Функции технадзора – инженер в каске. И т.п.
Перечень сносок (услуг):
Строительно-техническая экспертиза
Судебная строительная экспертиза
Экспертиза отделочных работ
Экспертиза и обследование фундаментов
Экспертиза и обследование кровли
Экспертиза окон
Экспертиза ущерба от залива
Экспертиза стоимости СМР
Приемка квартиры от застройщика
Экспертиза систем отопления и вентиляции
Экспертиза систем водоснабжения и канализации
Обследование зданий и сооружений
Обследование перекрытий, стен и колонн
Тепловизионное обследование
Обмерные работы
Услуги авторского надзора
Услуги технадзора за строительством
Помощь в сдаче объектов в эксплуатацию
Услуги строительной лаборатории
Проектирование коттеджей и малоэтажных зданий
Проектирование конструктивных и архитектурных решений
Проектирование инженерных систем и коммуникаций
Проекты перепланировки квартир
Проекты на капитальный ремонт и реконструкцию
Предложите стоимость и сроки.
Оплата по факту.
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