Нарисовать лендинг

$100
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Рассмотрю опытного специалиста, кто рисовал лендинги. Есть структура + образец откуда взят принцип. Примерно 15 блоков. Обязательно портфолио и скайп. В расчете на постоянное сотрудничество.

10 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
seele085
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Замечательный дизайнер. Четко понимает задачу. Рекомендую.
Один из лучших заказчиков, все мрекомендую! Очень приятный в общении человек, постановка задачи на 5+, оплата сразу после окончания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для стоматологической клиники

    $300

    Уважаемые, веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта. 1.1. Тематика сайта: персональный сайт стоматологической клиники. 1.2. Цель создания сайта: 1.2.1. Открыть дополнительный канал привлечения потенциальных клиентов; 1.2.2. Сбор контактных данных потенциальных клиентов; 1.2.3. Повышение имиджа ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Приведение в порядок дизайна сайта

    Есть интернет-магазин www.o-torg.ru Нужно привести в порядок дизайн: - унифицировать оформление кнопок (а то при оформлении заказа один тип, в категориях другой) - сделать аккуратным оформление текста - заголовки, ритм между анонсами статей в разделе "Статьи", подпункты ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $100

    Требуется дизайн главной страницы в современном новом стиле. Цвет на ваше усмотрение.Свежий лаконичный дизайн требуется. Структура как youdo.com остальное в прикрепленных файлах. Подробно в скайпе с исполнителем. Оплата по факту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменить дизайн сайта

    Требуется не много придать дизайну оригинальность. Кардинальных изменений не требуется, это шаблонный дизайн и он есть у многих, надо просто придать небольшое отличие.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн страницы приземления (LandingPage)

    $75

    Техническое задание на разработку LandingPage для категории “B” Автошколы ВОА ДЮСШ г.Тюмень: https://docs.google.com/document/d/15KxI6LTBYVbMlhrKZry8J_clNB6QMgZS3CcimhSKJQs/edit?usp=sharing За скорость и качество предусмотрено премирование.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад