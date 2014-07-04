Нарисовать лендинг

Есть интернет-магазин www.o-torg.ru Нужно привести в порядок дизайн: - унифицировать оформление кнопок (а то при оформлении заказа один тип, в категориях другой) - сделать аккуратным оформление текста - заголовки, ритм между анонсами статей в разделе "Статьи", подпункты ...