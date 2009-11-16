Нарисовать логотип и шапку сайта

Дороогие друзья, есть html нужно сделать красиво для joomla. Так же нужен флеш баннер нормальный. Пишите сроки, ссылку на работы и стоимость на почту bbbelov (at) gmail . com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать логотип и на его основе шапку интернет-магазина прикольных футболок.
Нужен стильный и простой дизайн логотипа и драйвовый дизайн шапки.
Прошу оставлять ссылки на примеры из вашего портфолио, которые отвечают этому описанию.
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