Нарисовать макет сайта

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок220 просмотров
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Нарисовать макет сайта для компании, торгующей плазменными телевизорами

12 лет назад
Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
7 дней
Спасибо Оле за работу. Очень приветливый, исполнительный человек и хороший дизайнер
Желаю всем таких заказчиков, как Инна.