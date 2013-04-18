Нарисовать макет страницы сайта — каталог продукци

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок175 просмотров

Необходимо нарисовать каталог продукции с основными категориями товаров. На странице картинки миниатюры с основными категориями товаров и названия. Сайт интернет магазин мебели. Подробнее объясню в переписке.

12 лет назад
SOS55
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$120
3 дня
Хорошая работа! А главное все в срок! Претензий нет. Спасибо!
Работа прошла успешно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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