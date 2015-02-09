Нарисовать новый вариант страницы

нужно нарисовать новый вариант этой страницы: http://deineko.glyanec.net/

По блокам все тоже самое, кроме этого: http://prntscr.com/5uah5n — он дублируется с предыдущим

к этому дизайну необходимо будет добавить представление 3-х звездных спикеров — всплывающий попап с описанием. Сейчас там простое фото и текст, я хочу представить их получше

бюджет 200$

сроки 5 дней