Нарисовать новый вариант страницы

Требуется изменить дизайн имеющегося сайта www.domzdorovia.com, но при этом хотелось бы не шокировать посетителей переменами до неузнаваемости. Общие пожелания к дизайну - уникальность, узнаваемость, современность, интуитивно понятный. Подробности - исполнителю. Меня интересует работа в четкие сроки, без ...
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нужно нарисовать новый вариант этой страницы: http://deineko.glyanec.net/
По блокам все тоже самое, кроме этого: http://prntscr.com/5uah5n — он дублируется с предыдущим
к этому дизайну необходимо будет добавить представление 3-х звездных спикеров — всплывающий попап с описанием. Сейчас там простое фото и текст, я хочу представить их получше
бюджет 200$
сроки 5 дней
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