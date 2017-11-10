Нарисовать обложку Facebook

﻿ЧТО СДЕЛАТЬ﻿

Для страницы Facebook необходимо сделать обложку страницы 851х315 px. ﻿На обложке необходимо разместить Дарта Вейдера, надпись NOT YOUR FATHER и логотип durex. Логотип дюрекса стилизовать под общий стиль обложки.

﻿Необходимо предложить свой вариант расположение элементов и стилистики обложки. Из элементов можно добавить Звезду Смерти. Главное, чтобы обложка была стильной, аккуратной и с нее считывался смысл)Исходники для обложки во вложении. Примеры оформления обложек, которые нравятся.

ОПЛАТА

$ 10 Постоплата, после сдачи завершенной работы. Предпочтение исполнителям с Украины, перевод через Приват24. Обязательно указывайте сроки.