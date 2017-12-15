Нарисовать PSD для сайта

Выполненным проектом остался очень доволен.Проект был реализован в полной мере и были учтены все мои пожелания. Больше всего понравилось, что дизайнер почувствовал дизайн проектa. дизайн был создан таким, каким я его представлял у себя в голове. По срокам нареканий к дизайнеру нет. Спасибо, большое!!!! РЕКОМЕНДУЮ