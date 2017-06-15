Нарисовать шаблон для email рассылки

Дизайн лендинга нужен для детского сада. Срок до завтра до 9 утра по московскому времени. Приоритет тем дизайнерам, которые уже работали в этой тематике и знают, что делать. Прикрепляйте свои работы при отписке на проект. Подробности обсудим с ...