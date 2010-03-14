Нарисовать шапку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок400 просмотров

Нужно нарисовать на высоком уровне шапку для сайта клана в онлайн игре.

Шапка должна быть хорошо детализована и персонажи качественно прорисованы.

Там также должны присутствовать небольшие флэш вставки: огонь горит, оружие сверкает и глаза блестят- из этой серии.

Подробности при личной переписке.

Указывайте ориентировочные цены и сроки обязательно.

15 лет назад
shadowrun
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад
$200
14 дней
Шапка получилась просто замечательная) Со Светой приятно работать-вежливый в общении человек и были учтены все пожелания)

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад

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