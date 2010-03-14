Нарисовать шапку для сайта

Нужно нарисовать на высоком уровне шапку для сайта клана в онлайн игре.

Шапка должна быть хорошо детализована и персонажи качественно прорисованы.

Там также должны присутствовать небольшие флэш вставки: огонь горит, оружие сверкает и глаза блестят- из этой серии.

Подробности при личной переписке.

Указывайте ориентировочные цены и сроки обязательно.