Нарисовать шапку для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок220 просмотров
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Нарисовать шапку для сайта и подобрать цветовую гамму сайта, в соответствии с шапкой. ТЗ вышлю кандидатам.

12 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
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