Необходимо нарисовать дизайн (шаблон) для движка DLE для сайта www.rfsclan.ru заготовка шапки сайта есть (прикреплено в приложении, можно переделать немного) хочется что-то в стиле www.killerclan.ru ...
Нарисовать шапку или натянуть готовый psd бюджетно
Требуется нарисовать в фотошопе шапку сайта детского интернет-магазина (без флеша, логотип нарисован, есть кое-какие картинки по тематике)
Либо натянуть готовый PSD-шаблон (скрипт shopcms)
Шаблон выбран, осталось только его купить
Очень бюджетно, поэтому подойдет для начинающих дизанеров для тренировки и повышения репутации
Жду ваших предложений (желательно с указанием стоимости услуг при каждом из раскладов)
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