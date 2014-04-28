Нарисовать шапку интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок204 просмотра
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Требуется по эскизу нарисовать шапку интернет-магазина одежды. Образец есть просто нужно все сделать красиво. Написать название и сделать простой небольшой прозрачный логотип из названия.

10 лет назад
hristov
Денис 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель все четко, исполнил все мои требования, я доволен результатом, за такую в принципе цену очень отлично. Уверен что человек может делать эксклюзивные вещи, но за 1 час справился с работой на отлично!!!
Все четко! ТЗ ясное, связь своевременная, оплата моментальная, советую сотрудничать.
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