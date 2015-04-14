Требуется дизайн PSD шириной 1200px на кредитно-финансовую тематику (Кредитный Брокер). 2 штуки, дизайны разные. Блоки стандартные, 5–6 полноэкранных блоков (победителю конкурса дам ссылку на основной сайт, где есть исходный контент). Форма-анкета (поля: Имя, ...
Нарисовать страницу
Необходимо нарисовать страницу по уже готовому прототипу. Небольшие комментарии к заданию изложу выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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