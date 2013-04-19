Нарисовать всплывающее окно и фавикон

Нужна простая, аккуратная страничка захвата. В приложении то, как должны быть размещены блоки. Если нужно, вышлю псд-файл этой картинки. Оплата желательна Яндекс.Деньгами. Бюджет небольшой, так как ничего супер-крутого не требуется. Если ...