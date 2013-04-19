Нарисовать всплывающее окно и фавикон

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Завершен5 заявок150 просмотров

Нарисовать всплывающее окно на тему - При заказе ночью скидка 3%. (изобразить на ней дом, звезды и т.д.)

Образец всплывашки (но не по теме во вложении)

Нарисовать фавиконку по тематике сайта.

12 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1
30 дней
Отличный специалит. Нарисовал сразу несколько вариантов, выбрали тот что нам понравился, после чего Максим скинул исходники. Никаких исправлений не потребовалось. Все супер. Можно не бояться делать полную предоплату.
Прекрасный, вежливый, доброжелательный заказчик. Работать - одно удовольствие, рекомендую всем к сотрудничеству. Спасибо, Артём!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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