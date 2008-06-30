Нужен простой (а также не очень дорогой) дизайн сайта для купли-продажи подержанных автомобилей. Главные требования - преподносить посетителю предложения СРАЗУ блоками (маленькая фотка и немного описания) никакой лишей воды в дизайне. Нужно учесть огромную форму ...
Настроить дизайн движка joomla
Имеется дизайн движка джумла, но т.к. я полный ноль в этом движке, необходимо этот дизайн настроить.
С дизайном идет два модуля меню один из которых мне нужен, он уже активирован в админке но я не знаю как его вывести чтобы он работал.
Также необходимо вывести на главную модуль плеера, он тоже уже активирован но я также не могу понять как сделать чтобы он работал на сайте.
В общем я думаю что я просто перепутал настройки и теперь у меня не получается собрать все нормально в кучу.
Оставляйте ваши цены.
Спасибо.
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