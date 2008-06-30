Настроить дизайн движка joomla

Имеется дизайн движка джумла, но т.к. я полный ноль в этом движке, необходимо этот дизайн настроить.

С дизайном идет два модуля меню один из которых мне нужен, он уже активирован в админке но я не знаю как его вывести чтобы он работал.

Также необходимо вывести на главную модуль плеера, он тоже уже активирован но я также не могу понять как сделать чтобы он работал на сайте.

В общем я думаю что я просто перепутал настройки и теперь у меня не получается собрать все нормально в кучу.

Оставляйте ваши цены.

Спасибо.