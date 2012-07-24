хотел обговорить дизайн сайта
Небольшие правки по дизайну
Добрый день.
Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/
Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта.
Некоторые уточнения:
-заменить стандартные иконки
-не менять структуру
-не рисовать 4-ре кнопки в шапке форума (Главная, Правила, Администрация, Баны)
-не рисовать в подвале форума Ищите нас на Facebook
-не использовать в оформлении оранжевый шрифт
-не рисовать раздел регистрации
Выбранный исполнитель
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