Небольшие правки по дизайну

Добрый день.

Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/

Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта.

Некоторые уточнения:

-заменить стандартные иконки

-не менять структуру

-не рисовать 4-ре кнопки в шапке форума (Главная, Правила, Администрация, Баны)

-не рисовать в подвале форума Ищите нас на Facebook

-не использовать в оформлении оранжевый шрифт

-не рисовать раздел регистрации