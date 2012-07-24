Небольшие правки по дизайну

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Завершен2 заявки136 просмотров

Добрый день.

Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/

Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта.

Некоторые уточнения:

-заменить стандартные иконки

-не менять структуру

-не рисовать 4-ре кнопки в шапке форума (Главная, Правила, Администрация, Баны)

-не рисовать в подвале форума Ищите нас на Facebook

-не использовать в оформлении оранжевый шрифт

-не рисовать раздел регистрации

13 лет назад
revardy
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Прорисовка была сделана на высоком уровне с уделением внимания к мелким деталям что для нас было весьма важно. Весьма рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, хорошая оплата. Приятно работать :) Спасибо, Александр

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад