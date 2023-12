Недорогой дизайн и шаблон для joomla

Нам срочно нужен дизайн сайта некоммерческой организации. Структура сайта примерно такая: • Home • About Us • News • Links • Discussion Board • Contact Us • Donate Вот два примера как дизайн может выглядеть: http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp http://www.pedaids.org/Home.aspx Нам нужен дизайн всех страниц сайта, а не только главной страницы.