Необходим дизайн для сайта логистической фирмы

Есть сайт http://angelkids.ru/, нужно полностью скопировать дизайн и цветовое решение, переделав только шапку (изменить изображения детей и логотип Angel Kids). Убрать из шапки регистрацию, она вообще не нужна. Бюджет - 500 рублей. Срок - сегодня до 18.00 ...
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Обявляется тендер на изготовление трех дизайнов для сайта фирмы занимающейся логистикой. Претентеднт желательно должен знать флеш технологии для последующего изготовления флеш анимации. После просмотра черновых вариантов, выбирается исполнитель, обговаривается цена выполнения, делается предоплата 40% (остальные после исправления Замечаний ко всем трем вариантам). Предположительный бюджет 3000wmr(обговаривается). Подробное тех.задание на дизайн в файле .doc. Мои контакты. ICQ 242057596 Skype web_abuser.
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