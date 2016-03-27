Необходим дизайн главной для сайта по курсам французского

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка145 просмотров

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта по имеющимся данным.

В ТЗ указаны сайты, которые максимально полно отражают всю суть задачи (фон, расположение "рабочей области")

Но - рассмотрятся все варианты.

Логотипа нет, можете предложить что то своё.

Далее отдам в работу внутренние страницы сайта

9 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$145
6 дней
Я могу сказать одно - огромное спасибо за оперативное профессиональное решение поставленной задачи) Концепция дизайна нового сайта принята заказчиком с первого раза. Александр так же помог с правильной расстановкой всех необходимых элементов) Работаем дальше однозначно!
Александр, спасибо за отличное сотрудничество. Четкая постановка задачи, великолепная коммуникация. Оплата мгновенная. Рад был с вами сотрудничать, надеюсь ещё будем работать. Всем рекомендую Александра как порядочного, вежливого, честного заказчика!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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