Необходим дизайн главной для сайта по курсам французского

Я могу сказать одно - огромное спасибо за оперативное профессиональное решение поставленной задачи) Концепция дизайна нового сайта принята заказчиком с первого раза. Александр так же помог с правильной расстановкой всех необходимых элементов) Работаем дальше однозначно!