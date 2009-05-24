Всвязи с дефолтом предыдущего дизайнера (заказчик не принял дизайн) объявляю тендер на разработку нового варианта. Кто готов взяться прямо сейчас - пишите. Времени ещё не в обрез, но уже поджимает немного. Все подробности ...
Необходим дизайн интернет-магазина
Необходим дизайн, РЕ-дизайн Интернет-магазина. Рассмотрю все предложения.
Домен: http://podarkizdes.ru/ Двигло на Shop-Script
P.S. Обязательно Сроки и цены...
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