Необходим дизайн сайта салона красоты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка95 просмотров

Необходим дизайн сайта салона красоты. 12 стр psd. ТЗ кину если договоримся по цене

11 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$500
14 дней
Очень доволен сотрудничеством. Красивый дизайн, качественно и в срок. Благодарю.
Отличный заказчик, задачи четкие, оплата своевременная, спасибо за сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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