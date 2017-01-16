Необходим качественный и стильный дизайн

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки267 просмотров

Здравствуйте.

Необходим дизайн сайта по продаже дверей и окон пвх.

Можно использовать цветовую гамму сайта yurkas.by

Дизайн простой, должен быть стильный и "серьезный" дизайн.

Прототип во вложении.

Пожалуйста ваши сроки и цены.

8 лет назад
Kro
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$80
5 дней
Замечательный дизайн. Вполнены все пожелания, исполнитель постоянно находится на связи. вносит все правки по желанию. Рекомендую.
Отличный заказчик!!! Спасибо за проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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