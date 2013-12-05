Необходим лендинг на финансовую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок203 просмотра

Добрый день.

Необходим лендинг на финансовую тематику. Необходимо отличное качество в духе eggo-landings.ru, сжатые сроки. Мокап и подробное ТЗ исполнителю.

Примерный объем можно оценить, например, по https://www.weblancer.net/projects/559213.html - там очень похожий мокап.

Указывайте пожалуйста сроки и сумму - и желательно дату, когда сможете представить первые результаты.

Также указывайте ссылку на портфолио - интересует именно опыт в лендингах.

HTML
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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