Необходим ребрендинг сайта

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн сайта. Мои пожелания и мысли приведены здесь: http://ifolder.ru/10422222. Извините за качество, но вроде бы разобраться можно. Основной упор - на расположение и красоту текстовых блоков. Графики - минимум, фактически ...