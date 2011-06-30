Необходим сайт на Joomla 1.6

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно: - Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки придется изменить). Здесь я особо ничем ...
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Необходимо поднять сайт на joomla 1.6 аналогичный http://demo.joomlaxtc.com/clublife/
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