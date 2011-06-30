Необходим сайт на Joomla 1.6

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки231 просмотр
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Необходимо поднять сайт на joomla 1.6 аналогичный http://demo.joomlaxtc.com/clublife/

Joomla
12 лет назад
Oleg_Vic
Олег 
43 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
amelkov-andrew
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена очень хорошо. Рекомендую.
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