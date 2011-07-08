Необходим шаблон и внедрение в CS-cart

Необходимо сделать редизайн простенького автомобильного сайта. Для тех, у кого есть портфолио - достаточно показать его, если не такого не имеется - ожидаю увидеть хотя бы предварительные наброски по ТЗ, чтобы решить. По словам "я сделаю, ...