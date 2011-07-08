Необходим шаблон и внедрение в CS-cart

$250
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Необходимо создать дизайн, шаблон (skin) для Сs-cart на пожарную тематику и натянуть его на движек.

Все четко по дефолтному существующему набору модулей движка.

Рассматриваются предложения по созданию шаблона и по преображению дефолтного скина.

От исполнителя требуется ответственность, соблюдение сроков, отчетность.

Оплата СБС либо по безналичному расчету по окончанию проделанной работы.

Поручители с хорошим рейтингом имеются.

12 лет назад
Sandr0man
Андрей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад