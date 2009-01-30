Необходимо изготовить сайт аналог ruscams.com

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать движок и дизайн

15 лет назад
voodoo1985
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта

    Требуется разработка дизайн-макета главной страницы сайта. Все подробности выбранному исполнителю. Заявки оставляем ТОЛЬКО здесь. Приватные сообщения игнорируются (черный список), ICQ - аналогично. Всем спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить DLE блоки.

    $3

    Нужно поправить блок добавления комментариев и страницу добавления новостей на сайте http://bramma.ru для знающих работы на 10-20 мин

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Alter Air

    Компания занимается продажей, монтажом кондиционеров, проектными работами в области кондиционирования, вентиляции, осушения. Старый сайте - http://alterair.com.ua/ Новый сайт - http://alterair.kiev.ua/ Нужен дизайн шапки на новый сайт. (лого можно смотреть на старом сайте)

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать и создать дизайн для интернет магазина

    $250

    Надо придумать и создать дизайн для интернет магазина. У меня идей насчет дизайна нет, так что куплю дизайн у самого опытного дизайнера , который не только может сделать дизайн но и придумать его. Пишите в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Требуется додумать/доделать оформление и содержание текстов на сайте. Тема сайта — продвижение системы предоставляющей доступ к школьной информации (оценки, домашние задания объявления и т.д.) через web для родителей и учеников. Для примера того, о какой работе идёт ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта + верстка

    $100

    Требуется красиво нарисовать и качественно сверстать маленький сайт. По сути, две страницы - главная и шаблон второстепенной. Если есть навыки и желание - можно одеть на шуструю бесплатную CMS. Указывайте цену и сроки. Обсуждение, вопросы итп - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Корректировка шаблона WordPress

    Имеется рабочий шаблон сайта под WordPress. Проблема - шаблон узкий, фиксированный. Задача - изменить шаблон, сделав его "резиновым", растягивающимся по ширине окна. Дополнительно - интегрировать второй сайдбар, выделить лого сайта (шапку) в один элемент. Сайт - www.Ruante.ru

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад