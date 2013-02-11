Необходимо нарисовать дизайн мебельного сайта

Нужно нарисовать дизайн мебельного сайта

Более дательно по работе - в личку. Сейчас опишу задачу вцелом, чтоб Вы имели представление, что вообще требуется

1. Цветовая гамма - простая. Бело/серая

2. На шапке будет картинка. Сперва она - эскиз, нарисованный карандашом. Далее - плавно меняется на фотографию. Похожая реализация есть на главной странице сайта - http://m-concept.com.ua

3. На главной будет каталог продукции - 8 картинок (мы их не предоставляем, Вы их сами берет либо рисуете. Они должны ассоциироваться с названиями своих рубрик.

Реализация данных картинок: они (как и главная) нарисованы карандашом, и при подводе мышки перетекают в фотографию

4. При переходе в какой-либо раздел: разделы становятся по сторонам (картинки, нарисованные карандашом)

А открытый раздел из карандашной картинки меняется на фотографию

Словом, вот такая задача

Предлагайте:

1. Стоимость реализации

2. Сроки реализации