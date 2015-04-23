Необходимо оптимизировать под мобильные устройства уже готовый дизайн

Приветствую!

Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5.

Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным!

А также очень важно пройти валидацию выполненных работ у GOOGLE.

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, а также возможные гарантии, что я получу именно то, чего хочу :)

Адрес сайта дам по запросу в личку.

P.S. Не пишите, что Вы готовы разработать дизайн!!! Я же четко написал мне нужна оптимизация существующего!!!