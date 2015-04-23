Необходимо оптимизировать под мобильные устройства уже готовый дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок229 просмотров

Приветствую!

Требуется человек с опытом оптимизации под мобильные устройства и планшеты сайта, верстка которого на html 5.

Важно, что адрес сайта должен оставаться неизменным!

А также очень важно пройти валидацию выполненных работ у GOOGLE.

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, а также возможные гарантии, что я получу именно то, чего хочу :)

Адрес сайта дам по запросу в личку.

P.S. Не пишите, что Вы готовы разработать дизайн!!! Я же четко написал мне нужна оптимизация существующего!!!

HTML
10 лет назад
weblancer-boss
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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