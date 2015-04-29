Необходимо отрисовать вспывающее меню для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок193 просмотра

Задача для существующих макетов сайта отрисовать всплывающее меню сайта с картинками, тз готовое готов прислать.

10 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
Очень структурировано, четко, качественно и быстро выполняется работа, чувствуется профессионализм, рекомендую - приятно работать!
Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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