Нужно придумать новую цветовую гамму для сайта http://sms-guru.ru, которая бы больше подходила для сайта поздравительной тематики, чем текущая. Макета у меня нет, поэтому можно "разукрасить" скриншот сайта (например, вот эту страницу: http://sms-guru.ru/sms/send/3494/ - на ней ...
Необходимо полностью переработать сайт.
Имеется сайт http://ekonomlu.ru , который является по сути аналогом http://kuponator.ru. Необходимо создать сайт заного. Данные по купонам и скидкам, должны браться непосредственно с сайта http://biglion.ru . Подробности и ТЗ после общения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужна шапка для ИМ компьютеров Исходник есть Летний вариант, белый песок, солнце, океан 1000вмр бюджетЗавершен13 лет назад
- $90
Нужен новый дизайн для информационного сайта, .psd, 1 страница. Подробности при общении.Завершен13 лет назад
- $50
Профессиональное создание psd макетов. Бизнес, Хостинг, Игры, Визитка, Ретро, Кино, Видео,Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработать новый дизайн для сайта brutalsport.ru нацеленный на продажу определенной продукции. Имеется логотип бренда. Структура сайта должна быть соблюдена и не меняться.Завершен13 лет назад
- $250
Уважаемые web дизайнеры! Необходим редизайн сайта, дизайн которого очень сильно устарел. На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна. Что хотелось бы получить в итоге: -не ...Завершен13 лет назад
На странице нужно оформление с элементами: якоря, кормаблики, камыши, гнездо, уточки. Схема примерно такая: http://img109.imageshack.us/img109/3590/p1130438j.jpg (собрать можно из готовых элементов или нарисовать; первое предпочтительнее, так как всё достаточно критично по срокам) Интересует ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать дизайн 2 страниц (с нуля). Сайт – оформление визы в Болгарию. Первая страница описание процесса, необходимые документы, цены. Вторая страница: анкета, которую необходимо заполнить с кнопкой "оформить". ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья. Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам ...Завершен13 лет назад
- $15
1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет 2. Внести в него изменения согласно ТЗ 3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца ТЗ, текст ...Закрыт13 лет назад