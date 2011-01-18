Необходимо разработать дизайн для сайта веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки298 просмотров

1 - этап

Необходимо разработать дизайн для сайта веб студии.

Если у вас есть готовые макеты или дизайн жду ссылки.

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2 - этап

Создание сайта под ключ веб студии.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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