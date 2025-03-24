Необходимо сделать дизайн сайта (3-4 страницы + фигма)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок185 просмотров

Добрый день.

Я бэкенд разработчик, делаю пет проект.

Сам проект - информационный ресурс книжной тематики.

Этот проект ничего не продает. В первую очередь, он должен быть удобен и приятен пользователю.

Исполнителю скину референсы как надо и как не надо, т.к. похожие проекты уже давно существуют.

Проект, можно сказать, на начальном этапе, по этому дизайн нужен будет 3-4 страниц. И фигму, чтобы фронтенд смог нормально реализовать вашу задумку. (Если есть аналоги фигмы, то можно и их, я просто не шарю)

Если все будет ок, то по мере развития проекта будем дальше сотрудничать.

FigmaДизайн сайтов
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