Необходимо сделать дизайн сайта в фигме

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок216 просмотров

Необходимо разработать дизайн интерфейса сайта в креативном стиле с оптимальным расположением элементов управления.

одна страница уникальная и три подраздела с текстом.

подробное ТЗ вышлю в сообщении

FigmaДизайн интерфейсовДизайн сайтов
2 месяца назад
genman
Юрий 
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Выбранный исполнитель

kris200024
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$250
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