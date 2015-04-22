Необходим специалист по созданию дизайна качественной лендинг страницы по продаже недвижимости в Турции. Офисы компании расположены во многих крупных городах России и Украины. Цель лендинг страницы: побудить заполнить форму на бесплатную ознакомительную поездку, ...
Необходимо создание лендингов
Необходимо создание лендингов в размере 5-7 экранов, кандидаты получат ТЗ, бюджет 45 $
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $53Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн сайта по лидогенерации Здравствуйте. Нужно простой, но оригинальный дизайн сайта по лидогенерации. В нём должны быть фирменные цвета синий, белый серебрянный. Агенство называется лид-стар. Важно ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Создать поля для брендирования каталога вся информация о брендировании каталога с размерами полей по ссылке http://petcare.ua/ru/reklama_na_sayteДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сдалать интересный дизайн страницы 404 ошибки. Чтобы сочеталось с основным дизайном сайта. Указывайте, пожалуйста, цену в заявкеЗавершен10 лет назад
- $10
Создать дизайн для туристического агентства по направлению Египет. Создать дизайн не полного Landing, а главный, начальный блок с логотипом телефоном адресом и призывом.Завершен10 лет назад
Ищем дизайнера и верстальщика (желательно в одном лице) для двух проектов. Проект №1 (существующий туристический портал): - редизайн и обновление существующих страниц - верстка страниц, в т.ч.адаптивная ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Сделать дизайн Landing Page для туристического агентства по направлению Турция. Важно! Дизайнер с опытом для реализации лэндингов с высокой конверсией (Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить следующие виды работ по нескольким проектам: 1. Вытравить фотографии для сайта 2. Разработать несколько графических элементов 3. Уменьшить макеты дизайнов с 1900 до 1024 пикселей. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта оперативной полиграфии.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад