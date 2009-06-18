Несложный дизайн и верстка поисковика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки317 просмотров

Здравствуйте!

Нужен дизайн и верстка поисковика. Есть уже готовый с нуля делать не надо, просто изменить иконки, кнопки, цвета и т.д. Возможно кто-то уже делал подобные проекты, было бы просто отлично.

Возможно для порфолио возмётесь. Вообщем сумма символическая, чтобы не было совсем обидно за зря потраченное время.

Всем желающим заранее благодарен.

16 лет назад
bymerang
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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