Несложный дизайн и верстка поисковика

Здравствуйте!

Нужен дизайн и верстка поисковика. Есть уже готовый с нуля делать не надо, просто изменить иконки, кнопки, цвета и т.д. Возможно кто-то уже делал подобные проекты, было бы просто отлично.

Возможно для порфолио возмётесь. Вообщем сумма символическая, чтобы не было совсем обидно за зря потраченное время.

Всем желающим заранее благодарен.