Необходимо создать красивую тему для портала, что-то типо лукатми. настроить некоторые виджеты. кмс вордпресс, обязательно сроки, цена, опыт работ.
Несложный дизайн и верстка сайта
Необходимо создать несложный промышленный дизайн для сайта и сверстать страницы. Исполнителю ТЗ.
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