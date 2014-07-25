Неспешно Нарисовать главную страницу веб-студии

Нужен дизайн для всего сайта, главная, внутренняя, личный кабинет, страница самой игры. Возможно ещё 1-2 страницы. Напишите вашу цену на 5-6 страниц дизайна. Без верстки. Пример отличного сайта – http://habrahabrs.ru/ Нужно на подобии такого сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе.
От вас требуется: креативное мышление, ну и желательно хотя бы 1 пример работы, чтобы понять, что вы не смешиваете красный текст на ярко-зелёном фоне:)
Приемлемая ставка: ~40$. Если вы хотите рисовать за 100, пожалуйста, даже не публикуйте предложение.
Рисовать можно долго, недели 3–4 то точно, работа неспешная, ну и цена не гигантская…
За хорошее выполнение работы — гарантирую хорошие «плюшки»
Нарисовать красиво, чтобы всё было взаимосвязанно, бэкграунды, стили, шрифты, цвета, иконки (их можно не рисовать, могут быть не уникальными) и тд
В аттаче примерная схема (на цвета да и вообще дизайн внимание не обращать)
ТЗ:
Дизайн желательно flat, но – не критично, можно и другой стиль.
Макет: ширина – 1180px
Цвета: на ваш выбор, лёгкие, «внушающие доверие». Дизайн должен быть уникальным, и запоминающимся.
Шапка: слева логотип (кстати логотип желательно чтобы был такой, но его можно слегка скорректировать), справа: вверху 2 кнопки языковых версий, ниже: красивая кнопка «заказать звонок» (по нажатию будет простое модальное окно), справа один-два телефона большими буквами, ещё ниже: общая навигация.
Навигация: пункты:
1. Разработка сайтов, включает подпункты:
a. Сайт-визитка
b. Блог
c. Лэндинг-страница
d. Сайт-каталог
e. Интернет-магазин
f. Бизнес-сайт
2. Продвижение сайтов:
a. SEO
b. SMM
c. SMO
d. Почтовая рассылка
e. Контекстная реклама
f. Аудит сайтов
3. Поддержка сайтов
a. Обновление
b. Наполнение
c. Техподдержка
4. Хостинг
a. Хостинг сайтов
b. Регистрация доменов
c. Почтовые ящики
5. Дизайн
a. Дизайн сайтов
b. Дизайн визиток
c. Фирменный стиль
Сделать это меню и оформить «всплывающие подменю». В навигации могут быть смысловые иконки.
Контент область: слева текст, справа форма обр. связи.
После 2го заголовка стрелка на красивую большую кнопку «заказать сейчас»
Затем идёт полоска с логотипами (к примеру modx, html, css и тд)
Затем небольшой текст
И подвал: подвале расположить логически блоки: логотип, заказать (с услугами), краткое меню, и контакты (пока что без адреса)
Особо не переусердствовать с главной, т.к. внутренние страницы тоже есть, и там нужно будет красиво расположить блоки «задать вопрос» и пункты навигации – похожий блок. Дополнительно нарисовать сайд-бар для навигации на внутренних страницах.
Сайты, которые мне нравятся:
http://www.seo-dream.ru/uslugi/audit-saita
http://themeforest.net/item/se7en-flat-one-page-we...
Обращайтесь в ЛС…
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов76 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходим дизайн корпоративного блога под wordpress, в стилей корпоративного сайта. Требования: строгий, лаконичный с использованием элементов цветовой гаммы корпоративного сайта. Приблизительный макет главной страницы блога в аттаче. С вас прорисовка подробной новости. Для новости должны быть доступны комментарии, ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать дизайн ЛП страницы. Сроки 2-3 дня. Подробности кандидатам.Закрыт10 лет назад
- $130
Про изменения в подробностях написано в приложении.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Добрый день! Необходимо нарисовать красивый дизайн для лендинга службы проката велосипедов. В приложении примерный эскиз. Нужно добавить кнопки шаринга в соц сети, а так же виджет группы ВК. Место выбрать на своё усмотрение. Желательно сделать в бело-оранжевых ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать в соответствии с отраслью бизнеса (тренинги по психологии разных направлений) и уже существующим лого цветовое оформление всех элементов страницы: меню, ссылки, основной текст, заголовки, подзаголовки, цвет и толщина границ картинок, элементы форм ввода, ...Завершен10 лет назад
Нужен дизайн лэндинга для свадеб. Важна утонченность, красота в деталях, ничего лишнего. Дизайнер - девушка. Недорого. Примеры сайтов. http://www.emilieiggiotti.com/ http://www.uandmewedding.com/ только не видео ролик, а фото. http://www.italianweddingdesigner.com/ Пишите!Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо рисовать новый не сложный дизайн для меховой компании. главный и еще 2-3 внутренних страниц. срок – срочно, так что если занят - не надо оставить заявку. оплата – 2000 рублей, возможно предоплата ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад