Неспешно Нарисовать главную страницу веб-студии

Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе.

От вас требуется: креативное мышление, ну и желательно хотя бы 1 пример работы, чтобы понять, что вы не смешиваете красный текст на ярко-зелёном фоне:)

Приемлемая ставка: ~40$. Если вы хотите рисовать за 100, пожалуйста, даже не публикуйте предложение.

Рисовать можно долго, недели 3–4 то точно, работа неспешная, ну и цена не гигантская…

За хорошее выполнение работы — гарантирую хорошие «плюшки»

Нарисовать красиво, чтобы всё было взаимосвязанно, бэкграунды, стили, шрифты, цвета, иконки (их можно не рисовать, могут быть не уникальными) и тд

В аттаче примерная схема (на цвета да и вообще дизайн внимание не обращать)

ТЗ:

Дизайн желательно flat, но – не критично, можно и другой стиль.

Макет: ширина – 1180px

Цвета: на ваш выбор, лёгкие, «внушающие доверие». Дизайн должен быть уникальным, и запоминающимся.

Шапка: слева логотип (кстати логотип желательно чтобы был такой, но его можно слегка скорректировать), справа: вверху 2 кнопки языковых версий, ниже: красивая кнопка «заказать звонок» (по нажатию будет простое модальное окно), справа один-два телефона большими буквами, ещё ниже: общая навигация.

Навигация: пункты:

1. Разработка сайтов, включает подпункты:

a. Сайт-визитка

b. Блог

c. Лэндинг-страница

d. Сайт-каталог

e. Интернет-магазин

f. Бизнес-сайт

2. Продвижение сайтов:

a. SEO

b. SMM

c. SMO

d. Почтовая рассылка

e. Контекстная реклама

f. Аудит сайтов

3. Поддержка сайтов

a. Обновление

b. Наполнение

c. Техподдержка

4. Хостинг

a. Хостинг сайтов

b. Регистрация доменов

c. Почтовые ящики

5. Дизайн

a. Дизайн сайтов

b. Дизайн визиток

c. Фирменный стиль

Сделать это меню и оформить «всплывающие подменю». В навигации могут быть смысловые иконки.

Контент область: слева текст, справа форма обр. связи.

После 2го заголовка стрелка на красивую большую кнопку «заказать сейчас»

Затем идёт полоска с логотипами (к примеру modx, html, css и тд)

Затем небольшой текст

И подвал: подвале расположить логически блоки: логотип, заказать (с услугами), краткое меню, и контакты (пока что без адреса)

Особо не переусердствовать с главной, т.к. внутренние страницы тоже есть, и там нужно будет красиво расположить блоки «задать вопрос» и пункты навигации – похожий блок. Дополнительно нарисовать сайд-бар для навигации на внутренних страницах.

Сайты, которые мне нравятся:

http://www.seo-dream.ru/uslugi/audit-saita

http://www.seop.ru/

http://megagroup.by/

http://www.skyname.net/

http://themeforest.net/item/se7en-flat-one-page-we...

Обращайтесь в ЛС…